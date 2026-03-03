Омичи, застрявшие в Дубае, смогут добраться до Москвы

Сегодня, 3 марта, авиакомпания «Аэрофлот» запланировала три вывозных рейса из Дубая и Абу-Даби. В приоритете — туристы с билетами на 28 февраля.
Как говорится в сообщении «Аэрофлота», в ту сторону самолеты полетят пустыми. Туристов довезут до Москвы, по регионам им придется разъезжаться самостоятельно. О готовности подключиться к вывозу застрявших в зоне конфликта туристов также сообщили туроператоры Fun&Sun, Space Travel и Anex.
Напомним, на данный момент известно как минимум о двух омичках, застрявших в Дубае из-за конфликта на Ближнем Востоке. В местном аэропорту находятся жена капитана омского «Авангарда» Виолетта Шарипзянова и журналистка Светлана Некрасова.
