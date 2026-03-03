Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичи, застрявшие в Дубае, смогут добраться до Москвы

О намерении выполнить сегодня, 3 марта, три вывозных рейса заявил «Аэрофлот».

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 3 марта, авиакомпания «Аэрофлот» запланировала три вывозных рейса из Дубая и Абу-Даби. В приоритете — туристы с билетами на 28 февраля.

Как говорится в сообщении «Аэрофлота», в ту сторону самолеты полетят пустыми. Туристов довезут до Москвы, по регионам им придется разъезжаться самостоятельно. О готовности подключиться к вывозу застрявших в зоне конфликта туристов также сообщили туроператоры Fun&Sun, Space Travel и Anex.

Напомним, на данный момент известно как минимум о двух омичках, застрявших в Дубае из-за конфликта на Ближнем Востоке. В местном аэропорту находятся жена капитана омского «Авангарда» Виолетта Шарипзянова и журналистка Светлана Некрасова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Не пытайся покинуть Дубай!»: омская журналистка в ОАЭ ждет вылета на родину.

Узнать больше по теме
Абу-Даби: нефтяная столица ОАЭ и площадка для переговоров по Украине
Абу-Даби — крупнейший эмират и столица Объединенных Арабских Эмиратов. В последние годы город превратился в один из ключевых политических и экономических центров Ближнего Востока. Сегодня Абу-Даби играет важную роль не только в нефтяной отрасли, но и в международной дипломатии, инвестициях и переговорах между государствами.
Читать дальше