Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не хочу ошибиться»: Госсекретарь США ушел от ответа на вопрос об ударе по школе в Иране

Рубио ушел от ответа о причастности США к удару по школе в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Госсекретарь США Марко Рубио не смог внятно ответить на вопрос о возможной причастности американских военных к удару по школе в Иране, где погибли более 100 учениц.

В ходе общения с журналистами в Капитолии Рубио попросили прокомментировать трагедию. Госсекретарь начал сбиваться и в итоге признался, что боится ошибиться в формулировках. Он пояснил, что видел сообщения о случившемся, но предпочел не давать четкого ответа, чтобы не допустить неточности.

«Да, я видел те сообщения. У меня нет… Я бы направил вас… Это не потому, что я не пытаюсь ответить на ваш вопрос, а потому, что не хочу ошибиться», — сказал политик.

Рубио пообещал, что Пентагон проведет расследование инцидента и установит обстоятельства произошедшего.

При этом глава Госдепа заверил, что США не стали бы намеренно наносить удар по школе.

Утром 28 февраля в результате массированных ударов США и Израиля по Ирану под обстрел попала начальная школа для девочек в городе Минаб на юге страны. Трагедия произошла в тот момент, когда дети уже пришли на занятия. По последним данным иранских официальных лиц, число погибших детей и их родителей достигло 148 человек.

В России прокомментировали инцидент. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала реакцию Запада на гибель больше сотни иранских детей при ударах США и Израиля.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше