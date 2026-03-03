«Не хочу ошибиться»: Госсекретарь США ушел от ответа на вопрос об ударе по школе в Иране

Госсекретарь США Марко Рубио не смог внятно ответить на вопрос о возможной причастности американских военных к удару по школе в Иране, где погибли более 100 учениц.
В ходе общения с журналистами в Капитолии Рубио попросили прокомментировать трагедию. Госсекретарь начал сбиваться и в итоге признался, что боится ошибиться в формулировках. Он пояснил, что видел сообщения о случившемся, но предпочел не давать четкого ответа, чтобы не допустить неточности.
«Да, я видел те сообщения. У меня нет… Я бы направил вас… Это не потому, что я не пытаюсь ответить на ваш вопрос, а потому, что не хочу ошибиться», — сказал политик.
Рубио пообещал, что Пентагон проведет расследование инцидента и установит обстоятельства произошедшего.
При этом глава Госдепа заверил, что США не стали бы намеренно наносить удар по школе.
Утром 28 февраля в результате массированных ударов США и Израиля по Ирану под обстрел попала начальная школа для девочек в городе Минаб на юге страны. Трагедия произошла в тот момент, когда дети уже пришли на занятия. По последним данным иранских официальных лиц, число погибших детей и их родителей достигло 148 человек.
В России прокомментировали инцидент. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала реакцию Запада на гибель больше сотни иранских детей при ударах США и Израиля.