СМИ: Комик Щербаков отменил все концерты в России

2 апреля у артиста должно было пройти выступление в концертном зале «Москва». Организаторы продали почти все билеты, однако анонс выступления внезапно сняли с сайта площадки. При этом еще в 2024 году Щербаков объездил 33 города, включая крупные площадки в России, Белоруссии и Казахстане.