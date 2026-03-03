Москва
СМИ: Комик Щербаков отменил все концерты в России

Российский комик Алексей Щербаков отменил концерты в российских городах — тем, кто хотел побывать на его выступлении, возвращают деньги за билеты. Об этом во вторник, 3 марта, сообщили в Telegram-канале Mash.

2 апреля у артиста должно было пройти выступление в концертном зале «Москва». Организаторы продали почти все билеты, однако анонс выступления внезапно сняли с сайта площадки. При этом еще в 2024 году Щербаков объездил 33 города, включая крупные площадки в России, Белоруссии и Казахстане.

По данным журналистов, проблемы у комика начались еще до запрета на въезд в Россию его коллеги Нурлана Сабурова. Люди, близкие к его окружению, утверждают, что Щербаков находится в трудном положении, уточнили в публикации.

Сабурову запретили въезжать на территорию России 6 февраля. По данным правоохранительных органов, такое решение связано с критикой спецоперации на Украине, а также нарушением миграционного и налогового законодательства.

У юмориста в России осталось имущество на сумму около 160 миллионов рублей. Среди объектов — двухэтажный дом в элитном загородном поселке, приобретенный комиком в феврале 2022 года.