28 дней отпуска в РФ можно не использовать полностью, а поделить на части

Сотрудник не обязан использовать все 28 дней оплачиваемого отпуска за год. Об этом ТАСС рассказал член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров.
По его словам, отпуск — это право, а не обязанность. Человек может взять все дни сразу, разделить их на части или перенести часть отпуска на следующий год.
По закону отпуск можно делить, но есть одно обязательное правило: хотя бы одна часть должна быть не меньше 14 календарных дней подряд. Это требование нельзя отменить даже по договоренности с руководством.
Если работодатель разрешит разделить отпуск так, что ни одна часть не будет длиться две недели подряд, это будет нарушением закона.
За такие нарушения предусмотрены штрафы. Организацию могут оштрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей. Руководителя или индивидуального предпринимателя — от 1 до 5 тысяч рублей.
Если нарушение повторится, штрафы вырастут. Компании грозит от 50 до 70 тысяч рублей, а руководителю — до 20 тысяч рублей. Также его могут лишить права занимать должность на срок до трех лет.
Читайте также: Марк Цукерберг купил особняк за $170 млн на острове миллиардеров.