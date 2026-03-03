Армия Израиля вошла в южный Ливан

При этом ливанское правительство на фоне обострения конфликта между США, Израилем и Ираном, ввело запрет на вооруженную деятельность шиитской группировки «Хезболла» по всей своей территории. Утром 2 марта стало известно, что Израиль начинает наступательную операцию против «Хезболлы» в Ливане.