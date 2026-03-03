Армия Израиля вошла в южный Ливан

Армия Израиля во вторник, 3 марта, вошла в южный Ливан. ЦАХАЛ атакует Тегеран и Бейрут одновременно. Об этом сообщила израильская армия.
— Параллельно с действиями ЦАХАЛ в рамках операции «Рычащий лев» израильские солдаты действуют на юге Ливана и размещены в нескольких точках вблизи границы в рамках усиленной передовой оборонительной стратегии, — говорится в Telegram-канале пресс-службы.
Уточняется, что ЦАХАЛ работает над созданием дополнительного уровня безопасности для жителей северного Израиля.
Днем ранее армия Израиля заявила об уничтожении начальника разведывательного управления шиитской группировки «Хезболла» Хусейна Макледа. Он был убит, как утверждается, в результате израильского удара по Бейруту прошлой ночью.
При этом ливанское правительство на фоне обострения конфликта между США, Израилем и Ираном, ввело запрет на вооруженную деятельность шиитской группировки «Хезболла» по всей своей территории. Утром 2 марта стало известно, что Израиль начинает наступательную операцию против «Хезболлы» в Ливане.