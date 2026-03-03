В ходе СВО погиб пермский лесничий Владимир Шардаков

Жители села Таборы Оханского муниципального округа 3 марта простились с погибшим в ходе специальной военной операции земляком. Шардаков Владимир Алексеевич погиб при исполнении боевых задач СВО в июне прошлого года.
В администрации округа сообщили, что погибшему военнослужащему был 31 год. Владимир Алексеевич окончил Таборскую школу, затем кадетскую группу пермского профессионального лицея № 12.
Срочную службу проходил в танковых войсках, был командиром отделения. До мобилизации на СВО работал в Сивинском лесничестве.
Администрация Оханского округа выражает искренние соболезнования семье и близким защитника Отечества, скорбит и разделяет боль утраты.