В ходе СВО погиб пермский лесничий Владимир Шардаков

Прощание с земляком провели на его малой Родине.

Источник: Администрация Оханского муниципального округа

Жители села Таборы Оханского муниципального округа 3 марта простились с погибшим в ходе специальной военной операции земляком. Шардаков Владимир Алексеевич погиб при исполнении боевых задач СВО в июне прошлого года.

В администрации округа сообщили, что погибшему военнослужащему был 31 год. Владимир Алексеевич окончил Таборскую школу, затем кадетскую группу пермского профессионального лицея № 12.

Срочную службу проходил в танковых войсках, был командиром отделения. До мобилизации на СВО работал в Сивинском лесничестве.

Администрация Оханского округа выражает искренние соболезнования семье и близким защитника Отечества, скорбит и разделяет боль утраты.