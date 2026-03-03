Актер из «Зловещих мертвецов» заявил о неизлечимой болезни: «Для меня это шок»

Американский актер Брюс Кэмпбелл сообщил, что у него диагностирована форма рака, которая поддается лечению, но считается неизлечимой. Заявление он опубликовал 2 марта в своих соцсетях.
«Это вид рака, который “поддается лечению”, а не “излечим”. Приношу извинения, если это стало для вас шоком — для меня тоже», — написал артист. Он добавил, что не раскрывает подробностей и решил выступить с заявлением, чтобы избежать слухов.
По словам актера, летом он сосредоточится на терапии и отменит часть выступлений. Осенью Кэмпбелл рассчитывает отправиться в тур с новым фильмом «Эрни и Эмма». Артист заверил поклонников, что настроен бороться и «остаться на сцене надолго».
Кэмпбелл получил мировую известность после роли Эша в культовом фильме «Зловещие мертвецы» и последующих частях франшизы.
Ранее онколог Глеб Хребтов сообщил, что сидячий образ жизни влияет на риск развития рака кишечника. По словам врача, данный вид онкологического заболевания все чаще диагностируют у людей среднего возраста, раньше это заболевание было характерно для пожилых людей.