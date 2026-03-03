В «Крыльях Советов» игрокам не платят зарплату два месяца

В самарских «Крыльях Советов» футболистам задерживают зарплату. Как сообщает телеграм-канал «Топи за “Крылья”!», игроки не получили денежные средства за январь и февраль 2026 года.
«До клуба, Академии и других структур до сих пор не дошла бюджетная субсидия регионального минспорта на 2026 год, которая выделяется на зарплаты игрокам, сотрудникам, работникам базы и другим. В декабре из денег на 2025 год самарцы получили аванс на январь», — говорится в сообщении телеграм-канала.
О проблемах с зарплатами игроков «Крыльев» высказался комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский в эфире программы «Родной футбол». «Самара в тяжелейшем положении. Насколько я понимаю, там начались проблемы с выплатами», — сказал Михаил.
1 марта в матче 19 тура РПЛ зелено-бело-синие разгромно проиграли московскому «Динамо» (0:4). 4 марта самарцы сыграют дома с «Оренбургом» в рамках ¼ Пути регионов Кубка России.