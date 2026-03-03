В «Крыльях Советов» игрокам не платят зарплату два месяца

«До клуба, Академии и других структур до сих пор не дошла бюджетная субсидия регионального минспорта на 2026 год, которая выделяется на зарплаты игрокам, сотрудникам, работникам базы и другим. В декабре из денег на 2025 год самарцы получили аванс на январь», — говорится в сообщении телеграм-канала.