Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец СВО из Аргентины мечтает перевезти в Россию жену и троих детей

44-летний Леон Алиага из Аргентины родился в сельскохозяйственном районе Патагонии, получил техническое образование и служил в полиции, где приобрёл навыки обращения с оружием. В начале 2025 года приехал в Россию и отправился на СВО штурмовиком. В мае он был тяжело ранен в ногу и госпитализирован.

Источник: Life.ru

В Аргентине у Леона остались жена и трое детей. Он мечтает перевезти их в Россию и начать здесь новую жизнь. Боец отметил, что всегда интересовался мировой ситуацией, анализировал информацию из разных источников и принял решение осознанно. В частности, на его выбор повлияло интервью русского философа Александра Дугина, данное студенту-геополитику латиноамериканского происхождения.

«Дугин отвечал ему на испанском — жёстко, но очень точно, и это меня удивило. Он говорил о многополярном мире, о влиянии неолиберализма в Южной Америке, о том, как усиливаются страны Азии и Россия, о БРИКС. После этого я начал искать больше информации и постепенно стал лучше понимать конфликт на территории Донбасса», — подчеркнул собеседник RT.

Ранее вернувшийся из плена российский лётчик раскрыл всю правду о зверствах СБУ. За год плена офицер прошёл через изоляторы и колонии разных городов Украины, включая застенки СБУ и ГУР.

Важнейшие новости с фронта, сообщения военных корреспондентов и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Александр Дугин: биография философа и идеолога евразийства
Необычные взгляды Александра Дугина сделали его одним из самых видных мыслителей современной России. О его трудах, отношении к государству и личной жизни — в материале.
Читать дальше