Боец СВО из Аргентины мечтает перевезти в Россию жену и троих детей

«Дугин отвечал ему на испанском — жёстко, но очень точно, и это меня удивило. Он говорил о многополярном мире, о влиянии неолиберализма в Южной Америке, о том, как усиливаются страны Азии и Россия, о БРИКС. После этого я начал искать больше информации и постепенно стал лучше понимать конфликт на территории Донбасса», — подчеркнул собеседник RT.