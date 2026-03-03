Москва
Цукерберг приобрел особняк на острове для миллиардеров за 170 млн долларов

Предприниматель купил жилье на острове Индиан-Крик в окрестностях Майами.

Источник: Аргументы и факты

Американский предприниматель и один из богатейших людей на планете Марк Цукерберг приобрел особняк на искусственном острове Индиан-Крик за рекордные 170 млн долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Индиан-Крик известен также как «бункер миллиардеров», который находится в окрестностях Майами. На сегодняшний день это самая дорогая сделка в истории американского города.

В то же время в агентстве недвижимости, которое занималось оформлением продажи особняка, считают, что в ближайшее время можно будет увидеть еще «большое количество аналогичных сделок на сумму свыше 100 млн долларов».

Остров Индиан-Крик был создан в окрестностях Майами в штате Флорида в начале прошлого года. Его площадь составляет около 120 гектаров. Недвижимостью на острове обладают другие известные богатые американцы, среди которых основатель компании Amazon Джефф Безос и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Ранее профессор Туомас Малинен объяснил, что будет с США после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

