Цукерберг приобрел особняк на острове для миллиардеров за 170 млн долларов

Американский предприниматель и один из богатейших людей на планете Марк Цукерберг приобрел особняк на искусственном острове Индиан-Крик за рекордные 170 млн долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Индиан-Крик известен также как «бункер миллиардеров», который находится в окрестностях Майами. На сегодняшний день это самая дорогая сделка в истории американского города.
В то же время в агентстве недвижимости, которое занималось оформлением продажи особняка, считают, что в ближайшее время можно будет увидеть еще «большое количество аналогичных сделок на сумму свыше 100 млн долларов».
Остров Индиан-Крик был создан в окрестностях Майами в штате Флорида в начале прошлого года. Его площадь составляет около 120 гектаров. Недвижимостью на острове обладают другие известные богатые американцы, среди которых основатель компании Amazon Джефф Безос и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.
