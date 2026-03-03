Житель Псковской области украл у участника спецоперации более 5 млн рублей

Кроме того, мужчина скопировал на фото всю документацию. Обвиняемый получил доступ к счету и оплачивал присвоенной суммой покупки, а также обналичивал деньги. Задержанный мужчина сознался в совершении кражи. Было принято решение наложить арест на денежные средства в размере свыше 1 миллиона 600 тысяч рублей. Материалы уголовного дела переданы для рассмотрения в суд.