Житель Псковской области украл у участника спецоперации более 5 млн рублей

Правоохранительные органы задержали мужчину 1994 года рождения по подозрению в хищении 5 миллионов рублей у участника специальной военной операции из Ярославской области, сообщили в пресс-службе регионального отделения Министерства внутренних дел России.
Ведомство возбудило уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).
«Уголовное дело возбуждено после обращения мужчины-участника СВО, обнаружившего пропажу с банковского счета денежных средств в сумме более 5 миллионов рублей», — уточнило управление МВД по региону.
Полицейские уточнили, что расследование завершено. Обвинения в рамках уголовного дела предъявлены жителю Псковской области. По данным следствия, во время оформления счёта фигурант расследования убедил участника спецоперации «привязать» ему подконтрольный номер телефона к приложению банка.
Кроме того, мужчина скопировал на фото всю документацию. Обвиняемый получил доступ к счету и оплачивал присвоенной суммой покупки, а также обналичивал деньги. Задержанный мужчина сознался в совершении кражи. Было принято решение наложить арест на денежные средства в размере свыше 1 миллиона 600 тысяч рублей. Материалы уголовного дела переданы для рассмотрения в суд.
Напомним, в ноябре управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ предупредило, что мошенники активно создают в мессенджерах и социальных сетях фиктивные чаты под видом поиска пропавших бойцов СВО.