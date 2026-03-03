Москва
Унизили за налет на Иран: сбитый пилот США встал на колени перед жителями

Сбитого над Кувейтом пилота США поставили на колени и погрузили в багажник. Генерал Липовой сказал, почему летчика заставили встать на колени.

Источник: Аргументы и факты

Американскому пилоту, сбитому над Кувейтом, повезло попасть на камеры во время задержания, это позволит ему остаться живым, а не быть казненным на площади. Об этом aif.ru заявил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Ранее в Сети появилось видео, как в Кувейте поставили на колени пилота американского истребителя, сбитого над страной. Военнослужащий стоит на одном колене с поднятыми руками, на него в этот момент мужчина замахивается предметом, похожим на палку.

«То, что сначала его поставили на колени, показывает отношение к американцам в целом на Ближнем Востоке И то, что его потом посадили в багажник, это точно так же показывает отношение и ненависть ко всему американскому и со стороны местных жителей, и властей», — сказал Липовой.

Он подчеркнул, что жители Ближнего Востока выражают презрение к американцам, которые пришли к ним на родину для того, чтобы уничтожать и убивать других под надуманным предлогом.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, как Иран готовился к битве с США и Израилем.

