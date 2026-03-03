Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

3 марта сибиряки и жители Дальнего Востока увидят «кровавую Луну»

3 марта произойдет полное лунное затмение.

3 марта произойдет полное лунное затмение. В этот момент Луна полностью войдет в тень Земли и приобретет темно-красный оттенок. Об этом сообщает портал Space.com.

Затмение происходит, когда Земля оказывается точно между Солнцем и Луной. Прямой солнечный свет не достигает поверхности спутника. При этом атмосфера Земли рассеивает синий свет и пропускает красный, из-за чего Луна выглядит «кровавой». Насколько насыщенным будет цвет, зависит от состояния атмосферы, пишет RTVI.

Наблюдать явление смогут жители Северной и Южной Америки, Азии и Океании. В России затмение будет видно только в Сибири и на Дальнем Востоке.

Это затмение завершит текущий коридор затмений.

Читайте также: Марк Цукерберг купил особняк за $170 млн на острове миллиардеров.

Узнать больше по теме
Марк Цукерберг: биография филантропа и создателя запрещенной в РФ социальной сети
Американский предприниматель создал известную социальную сеть, которую не так давно заблокировали в РФ. Подробности биографии Марка Цукерберга, одного из самых богатых людей планеты, — в этом материале.
Читать дальше