3 марта сибиряки и жители Дальнего Востока увидят «кровавую Луну»

3 марта произойдет полное лунное затмение. В этот момент Луна полностью войдет в тень Земли и приобретет темно-красный оттенок. Об этом сообщает портал Space.com.
Затмение происходит, когда Земля оказывается точно между Солнцем и Луной. Прямой солнечный свет не достигает поверхности спутника. При этом атмосфера Земли рассеивает синий свет и пропускает красный, из-за чего Луна выглядит «кровавой». Насколько насыщенным будет цвет, зависит от состояния атмосферы, пишет RTVI.
Наблюдать явление смогут жители Северной и Южной Америки, Азии и Океании. В России затмение будет видно только в Сибири и на Дальнем Востоке.
Это затмение завершит текущий коридор затмений.
