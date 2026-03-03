3 марта сибиряки и жители Дальнего Востока увидят «кровавую Луну»

Затмение происходит, когда Земля оказывается точно между Солнцем и Луной. Прямой солнечный свет не достигает поверхности спутника. При этом атмосфера Земли рассеивает синий свет и пропускает красный, из-за чего Луна выглядит «кровавой». Насколько насыщенным будет цвет, зависит от состояния атмосферы, пишет RTVI.