Смертник поневоле: Появилось видео страшной гибели террориста от рук киевского куратора

По данным спецслужбы, злоумышленник, гражданин РФ, действовал по заданию Украины. Для подготовки теракта он арендовал квартиру по поддельному паспорту и забрал из схрона самодельное взрывное устройство. В момент задержания он находился на связи с куратором, который дистанционно привёл бомбу в действие. Полученные ранения оказались несовместимы с жизнью.