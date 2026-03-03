Москва
Белорусский юрист сказала, можно ли уйти в отпуск в выходные

Юрист объяснила, может ли отпуск в Беларуси начинаться с выходных.

Источник: Комсомольская правда

Может ли отпуск по графику начаться с выходных — субботы или воскресенья, рассказали в Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства.

По словам правового инспектора труда Елены Ильющенко, в белорусском законодательстве нет нормы, устанавливающей особые условия о начале или окончании трудового отпуска. Таким образом, нет и прямого запрета на то, чтобы отпуск начинался с выходного дня.

— Однако на практике все же есть нюансы, — заметила юрист.

В Трудовом кодексе (ст. 151. — Ред.) закреплено, что продолжительность отпуска работника исчисляется в календарных днях. И так сложилось на практике, что начало трудового отпуска следует определять с рабочего, а не с выходного дня. Заканчиваться же отпуск может в любой день недели в зависимости от его продолжительности. При этом настаивать в одностороннем порядке на предоставлении отпуска именно с выходного работодатель не имеет права. Это возможно лишь по инициативе самого работника и с согласия нанимателя с учетом отпускного графика.

Также всем работникам в Беларуси гарантируются выходные дни (ч.1 ст. 136 Трудового кодекса). При пятидневной рабочей неделе — два выходных дня ежедневно.

Еще Минтруда сказало белорусам про девять выходных дней в марте.

Тем временем Беларусь приняла новый ГОСТ для чипсов, который определяет их цвет, вкус и запах.