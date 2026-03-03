Белорусский юрист сказала, можно ли уйти в отпуск в выходные

В Трудовом кодексе (ст. 151. — Ред.) закреплено, что продолжительность отпуска работника исчисляется в календарных днях. И так сложилось на практике, что начало трудового отпуска следует определять с рабочего, а не с выходного дня. Заканчиваться же отпуск может в любой день недели в зависимости от его продолжительности. При этом настаивать в одностороннем порядке на предоставлении отпуска именно с выходного работодатель не имеет права. Это возможно лишь по инициативе самого работника и с согласия нанимателя с учетом отпускного графика.