Гидролог Троценко: Половодье в столичном регионе будет выше нормы

Половодье в столичном регионе, по предварительным прогнозам, будет выше нормы. Об этом во вторник, 3 марта, сообщил исполняющий обязанности начальника отдела гидрологических прогнозов ФГБУ «Центральное УГМС» Евгений Троценко.
— Снежный покров сейчас залегает на территории Московского региона до двух норм и выше. Вот когда (здание находится — прим. «ВМ») в сопке, снег тает и бежит, это называется склоновый сток. За счет вот этого склонового стока большая часть людей как раз и будет отмечать подтопление и затопление территории, — сказал Троценко, его слова передает РИА Новости.
3 марта в Московском регионе ожидается облачная погода, весь день будет идти снег. Ветер будет дуть северный со скоростью 2−5 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 11 метров в секунду.
До этого «желтый» уровень опасности объявили в Москве до вечера 4 марта из-за образующейся гололедицы. При этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что на текущей неделе в столице ожидается теплая погода с небольшими колебаниями.