Гидролог Троценко: Половодье в столичном регионе будет выше нормы

— Снежный покров сейчас залегает на территории Московского региона до двух норм и выше. Вот когда (здание находится — прим. «ВМ») в сопке, снег тает и бежит, это называется склоновый сток. За счет вот этого склонового стока большая часть людей как раз и будет отмечать подтопление и затопление территории, — сказал Троценко, его слова передает РИА Новости.