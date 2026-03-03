В Омске закрыли вход в подземку на Интернациональной

В Омске стартовал второй этап ремонта подземного пешеходного перехода на пересечении улиц Интернациональной и Герцена. С 3 марта для прохода закрыт вход со стороны ТЦ «Омский», сообщили в мэрии. Об этом сообщил мэра города Омска Сергей Шелест.