В Омске закрыли вход в подземку на Интернациональной

В Омске стартовал второй этап ремонта подземного пешеходного перехода на пересечении улиц Интернациональной и Герцена. С 3 марта для прохода закрыт вход со стороны ТЦ «Омский», сообщили в мэрии. Об этом сообщил мэра города Омска Сергей Шелест.
Строители установят специальный шатер, который позволит поддерживать постоянную температуру и продолжать работы даже в весенний период. В планах — заменить облицовку стен на гранит и демонтировать аварийные лестницы. Перед заливкой новых маршей усилят несущие косоуры.
Обновление второго выхода планируют завершить во второй половине мая. Все это время пешеходов направят через улицу Герцена. Для безопасности установили знаки наземного перехода и запустили временный светофор.
Полностью отремонтировать все пять выходов подрядчик обязан до 1 августа.
