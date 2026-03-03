Учеников 9-х классов с 2027 года ждет дополнительный экзамен: о каком предмете речь

С 2027/2028 учебного года в российских школах введут устный экзамен по истории для 9 классов. О дополнительном экзамене рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.
«Принято решение о введении устного экзамена по истории в 9 классе перед основным государственным экзаменом — единый устный экзамен для всех школьников, он будет введен с 2027/2028 учебного года», — резюмировал Кравцов на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению.
Коснется ли это изменение учеников 11-х классов, пока не понятно. Кравцов не стал уточнять.
