Ученики девятых классов с 2027—2028 года будут сдавать устный экзамен по истории

Школьники девятых классов в рамках допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА) будут сдавать устный экзамен по истории перед основным. Об этом во вторник, 3 марта, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Изменения вступят в силу с 2027—2028 учебного года. Глава ведомства напомнил, что в ЕГЭ уже было введено историческое сочинение, поэтому специалисты решили дополнить общую проверку и изложение материала.
— Учебный план будет введен с 2027—2028 учебного года, поэтому есть план подготовки учителей, школьников для устного экзамена по истории, — цитирует его слова на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению ТАСС.
Ранее Минобрнауки РФ сократило 47 тысяч платных мест в вузах. Это затронуло преимущественно негосударственный сектор образования и такие направления подготовки, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью.
Для абитуриентов, которые поступают в педагогические университеты, с 2027 года также планируется ввести профильное испытание. Такое нововведение даст возможность готовить мотивированных учителей-предметников.