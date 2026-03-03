Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученики девятых классов с 2027—2028 года будут сдавать устный экзамен по истории

Школьники девятых классов в рамках допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА) будут сдавать устный экзамен по истории перед основным. Об этом во вторник, 3 марта, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Школьники девятых классов в рамках допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА) будут сдавать устный экзамен по истории перед основным. Об этом во вторник, 3 марта, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Изменения вступят в силу с 2027—2028 учебного года. Глава ведомства напомнил, что в ЕГЭ уже было введено историческое сочинение, поэтому специалисты решили дополнить общую проверку и изложение материала.

— Учебный план будет введен с 2027—2028 учебного года, поэтому есть план подготовки учителей, школьников для устного экзамена по истории, — цитирует его слова на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению ТАСС.

Ранее Минобрнауки РФ сократило 47 тысяч платных мест в вузах. Это затронуло преимущественно негосударственный сектор образования и такие направления подготовки, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью.

Для абитуриентов, которые поступают в педагогические университеты, с 2027 года также планируется ввести профильное испытание. Такое нововведение даст возможность готовить мотивированных учителей-предметников.