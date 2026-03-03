Как компьютер и телефон влияют на зрение. Вот как его сохранить

Рекомендациями, как сберечь зрение в цифровой век, поделилась Ангелина Казанцева, ассистент кафедры офтальмологии имени академика А. П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России. Ее слова приводит пресс-служба вуза.
Офтальмолог советует обратить внимание на яркость гаджетов, она должна соответствовать освещению в комнате. «Работать с ноутбуком в темной спальне или читать с телефона при ярком солнце — это огромный стресс для глаз. При резком контрасте между экраном и окружающей средой зрачку приходится постоянно перенапрягаться, чтобы адаптироваться, что ведет к цифровому перенапряжению и спазму аккомодации (ложной близорукости)», — уточнили в вузе.
Для здоровья глаз важно состояние роговицы, она должна быть постоянно увлажнена. Слезную пленку испаряют кондиционеры, батареи отопления и редкие моргания при работе за монитором. Все это чревато появлением синдрома сухого глаза (микротравмы на поверхности роговицы, вызывающие ощущение песка, жжения и нечеткости зрения). В данном случае стоит использовать увлажнитель воздуха и специальные увлажняющие капли (по рекомендации врача).
Важно! Любые препараты следует принимать только по назначению врача. Это относится к упомянутым в публикации средствам.
Солнцезащитные очки следует носить не только летом, но даже зимой и в пасмурную погоду.
«UV-лучи типа А беспрепятственно проходят через облака и отражаются от снега и воды, повышая риск развития катаракты и макулодистрофии (поражения центра зрения). Это кумулятивный процесс: вред накапливается годами», — объяснила врач.
Качественные очки с UV-фильтром (необязательно темные) она назвала долгосрочной инвестицией в здоровье глаз, которая способна отсрочить возрастные изменения.
Как часто мыть голову, чтобы не остаться без волос
Очередной тренд из социальных сетей грозит облысением и приводит к появлению неприятного запаха — к такому выводу пришли стилисты Рейчел Валентайн из Лондона и Эбби Янг из США в беседе с Daily Star. В частности, речь идет об отказе мыть голову в течение 30 дней. Сторонники тренда сочли, что это поспособствует возвращению волос в некое «естественное состояние», якобы так волосы станут здоровее.
Янг не согласна с такой версией, по ее словам, если слишком долго не мыть голову, то может появиться зуд, шелушение, начаться выпадение волос. «Кожа головы — живой орган, как и вся остальная кожа. И это питательная основа для бактерий и грибков. На ней скапливается грязь, она загрязняется и становится сальной», — напомнила Валентайн. Она рекомендует мыть голову через день или хотя бы два раза в неделю, чтобы поддерживать здоровье кожи головы.
У выпадения волос есть и другие причины. Как напоминала эндокринолог, гастроэнтеролог и нутрициолог Диляра Лебедева, кроме дефицита витаминов и микроэлементов, которые необходимы организму, к выпадению волос приводят бактериальные и вирусные инфекции, интоксикация, прием сильных лекарственных препаратов. Также волосы могут выпадать, если нарушено кровоснабжение кожи головы (мышечные зажимы, тугие пучки) или человек пользуется неподходящими косметическими средствами. Отдельно в списке возможных проблем с волосами врач назвала нарушение гормонального фона, к которому в том числе приводит стресс.