Как компьютер и телефон влияют на зрение. Вот как его сохранить

Янг не согласна с такой версией, по ее словам, если слишком долго не мыть голову, то может появиться зуд, шелушение, начаться выпадение волос. «Кожа головы — живой орган, как и вся остальная кожа. И это питательная основа для бактерий и грибков. На ней скапливается грязь, она загрязняется и становится сальной», — напомнила Валентайн. Она рекомендует мыть голову через день или хотя бы два раза в неделю, чтобы поддерживать здоровье кожи головы.