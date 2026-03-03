Власти из-за непогоды ограничили движение на трех дорогах в Башкирии: это продлится весь день

Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям объявил об ограничениях для грузового и пассажирского транспорта на нескольких региональных дорогах. Меры начали действовать сегодня утром из-за неблагоприятных погодных условий.
Ограничения введены на следующих участках:
— Уфа — Бирск — Янаул, с 60 по 214 км (Благовещенский, Бирский, Мишкинский, Бураевский, Калтасинский, Янаульский районы) — с 9:45;
— Дюртюли — Нефтекамск, с 0 по 87 км (Дюртюлинский, Краснокамский, Калтасинский районы) — с 10:00;
— Уфа — Инзер — Белорецк, с 67 по 222 км (Архангельский, Белорецкий районы) — с 10:00.
Ориентировочно проезд будет закрыт до сегодняшнего вечера — 21:00.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.