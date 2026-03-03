Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти из-за непогоды ограничили движение на трех дорогах в Башкирии: это продлится весь день

В Башкирии из-за непогоды ограничили движение на трех дорогах.

Источник: Комсомольская правда

Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям объявил об ограничениях для грузового и пассажирского транспорта на нескольких региональных дорогах. Меры начали действовать сегодня утром из-за неблагоприятных погодных условий.

Ограничения введены на следующих участках:

— Уфа — Бирск — Янаул, с 60 по 214 км (Благовещенский, Бирский, Мишкинский, Бураевский, Калтасинский, Янаульский районы) — с 9:45;

— Дюртюли — Нефтекамск, с 0 по 87 км (Дюртюлинский, Краснокамский, Калтасинский районы) — с 10:00;

— Уфа — Инзер — Белорецк, с 67 по 222 км (Архангельский, Белорецкий районы) — с 10:00.

Ориентировочно проезд будет закрыт до сегодняшнего вечера — 21:00.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.