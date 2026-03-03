Почему нужно взять отпуск именно в апреле. Эксперт дала ответ

Чем больше в месяце рабочих дней, тем меньше стоит каждый из них, так как размер оклада делится на общее количество рабочих дней. Из-за этого при отпуске в месяце с максимальном числом рабочих дней сотрудник теряет в доходе меньше, чем в месяцах, где рабочих дней меньше, объяснила Татьяна Подольская.