Почему нужно взять отпуск именно в апреле. Эксперт дала ответ

В 2026 году самым выгодным месяцем для отпуска стал апрель. Причина в том, что в этом месяце больше всего рабочих дней, сообщила ТАСС эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
«Наиболее выгодным весенним месяцем для отпуска в 2026 году для сотрудников с окладной системой оплаты труда и пятидневной рабочей неделей станет апрель — в нем 22 рабочих дня. Март и май в этом плане менее предпочтительны», — объяснила Подольская.
Она добавила, что лучший способ увеличить продолжительность отпуска без потери в деньгах — это взять отпуск в конце апреля. В таком случае получится объединить рабочие дни с выходными и праздниками
Чем больше в месяце рабочих дней, тем меньше стоит каждый из них, так как размер оклада делится на общее количество рабочих дней. Из-за этого при отпуске в месяце с максимальном числом рабочих дней сотрудник теряет в доходе меньше, чем в месяцах, где рабочих дней меньше, объяснила Татьяна Подольская.
Законно ли работать из отпуска
Работа из отпуска без письменного согласия работника и официального приказа об отзыве с отдыха является нарушением Трудового кодекса. Это установлено статьей 125 ТК РФ. Нарушения этой нормы грозят штрафами как для организации, так и для руководителя.
Работников, занятых на производстве с вредными или опасными условиями труда, беременных женщин и несовершеннолетних нельзя привлекать к работе в отпуске даже с их письменного согласия.
Исключение составляют случаи, когда правительство вводит в стране специальные экономические меры. В таком случае указываются отрасли, работников которых могут отозвать из отпусков без их согласия.