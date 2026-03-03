Номера 17-ти автобусных маршрутов изменились в Кстовском районе

С 1 марта изменились порядковые номера 17 автобусных маршрутов, курсирующих в Кстовском районе. Об этом сообщили в ЦРТС.
Автобус № 101 по маршруту «Кстово — Зелецино» переименовали в № 201, а автобус № 104 «Кстово Автостанция — село Слободское» — в № 204. Маршрут № 104А «Кстово Автостанция — село Выездное» (через Подлесово) превратился в № 204А, а № 110 «Кстово-Владимировка» — в № 210. Автобус № 110 «Кстово — Чернуха — Лапшлей» стал № 212, а сезонный автобус № 110А «Кстово — Владимировка (до Вередеево)» — № 210А.
Также переименован маршрут № 114 «Кстово — Безводное» — теперь он стал № 214. Сезонный автобус № 114А «Кстово — Безводное» теперь № 214А, а № 120 «Кстово — Михальчиково» — № 220. Маршрут № 180 «Кстово — Волжский — Работки -Татинец» превратился в № 280.
Кроме того, изменения коснулись маршрутов № 130 «Кстово — Семеть» (теперь № 217), № 130А «Кстово — Семеть» (сезонный) (№ 217А), № 132 «Кстово — Ликеево» (№ 232), № 137А «Кстово Автостанция — село Ляписи» через Запрудное (№ 237А), № 137Б «Кстово Автостанция — Толмачево» через Запрудное (№ 237Б).
Автобус № 138 «Кстово — Подлесово — Слободское — Прокошево — Волжский — Работки» переименовали в № 223, а № 152 «Кстово — Волжский — Работки — Игумново» — № 252.
