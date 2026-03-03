Номера 17-ти автобусных маршрутов изменились в Кстовском районе

Автобус № 101 по маршруту «Кстово — Зелецино» переименовали в № 201, а автобус № 104 «Кстово Автостанция — село Слободское» — в № 204. Маршрут № 104А «Кстово Автостанция — село Выездное» (через Подлесово) превратился в № 204А, а № 110 «Кстово-Владимировка» — в № 210. Автобус № 110 «Кстово — Чернуха — Лапшлей» стал № 212, а сезонный автобус № 110А «Кстово — Владимировка (до Вередеево)» — № 210А.