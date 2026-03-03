Ректор МГЮА перечислил основания для признания иноагентом в России

Под иностранным влиянием, отметил Блажеев, понимается предоставление лицу источником из-за рубежа финансовой или имущественной поддержки, а также организационно-методической и научно-технической помощи. Кроме того, такой источник может оказывать воздействие на иноагента, в том числе путем принуждения и убеждения.