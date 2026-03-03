После шести лет стройки контракт на школу на Патрокле расторгнут: что дальше

Согласно документам, подрядчик систематически нарушал сроки и затягивал работы, а также неоднократно корректировал проектную документацию. Но в мэрии правки называют «несущественными» — строить можно было и по проекту 2021 года. В 2023 году очередные изменения увеличили стоимость контракта до 3,18 млрд, однако деньги не добавили, расценив это как попытку искусственно поднять цену.
В администрации также отметили, что на объекте работало максимум 146 человек при необходимых 242, некоторые работы переделывали по два-три раза, а конструкции лежали под открытым небом. Но до последнего контракт не расторгали — этих нарушений не считали достаточным основанием.
«Более того, до последнего мэрия “держалась” за подрядчика и в принципе была согласна на увеличение стоимости контракта до 4,29 млрд рублей», — пишет NewsVl.
В последней претензии сумма неисполненных обязательств достигла 1,7 млрд рублей — почти изначальная стоимость школы (1,89 млрд). Всего компании насчитали 42 претензии на 1,16 млрд рублей, из которых оплачено лишь 200 тысяч.
В июле 2025 года ГК «Альянс» приостановила работы на объекте, что администрация Владивостока считает незаконным. Начисление пеней продолжалось. Готовность школы на данный момент составляет 60,2%. Новый аукцион планируют объявить в апреле.
Вопрос о включении подрядчика в реестр недобросовестных пока не решен. У компании во Владивостоке остается еще один объект — дома для переселенцев на Русской, которые строятся с 2021 года. Из четырех панельных десятиэтажек сдали только две, но и в них жильцов пока не заселили. По этому контракту за превышение должностных полномочий уже осуждены бывший глава Дирекции по строительству и его заместитель. Сам контракт продолжает действовать.
Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко в ходе встречи с жителями района сообщил, что завершить стройку к 2026 году уже не получится. В связи с этим был объявлен новый планируемый срок ввода школы — 2027 учебный год.