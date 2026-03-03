После шести лет стройки контракт на школу на Патрокле расторгнут: что дальше

Вопрос о включении подрядчика в реестр недобросовестных пока не решен. У компании во Владивостоке остается еще один объект — дома для переселенцев на Русской, которые строятся с 2021 года. Из четырех панельных десятиэтажек сдали только две, но и в них жильцов пока не заселили. По этому контракту за превышение должностных полномочий уже осуждены бывший глава Дирекции по строительству и его заместитель. Сам контракт продолжает действовать.