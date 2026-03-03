Бывший вице-губернатор Сергей Нелюбов официально стал ректором НГПУ

Нелюбов исполнял обязанности ректора с сентября 2024 года. До этого он ушел с поста вице-губернатора, где курировал социальный блок. В декабре 2025 года его кандидатуру на конференции работников и обучающихся НГПУ поддержали почти 70% делегатов.