Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший вице-губернатор Сергей Нелюбов официально стал ректором НГПУ

Кандидатуру Нелюбова поддержал коллектив вуза.

Источник: НДН.ИНФО

Сергей Нелюбов, бывший заместитель губернатора Новосибирской области, официально утвержден ректором Новосибирского государственного педагогического университета. Приказ подписал министр просвещения РФ Сергей Кравцов 26 февраля, в должность Нелюбов вступил 3 марта, сообщили в пресс-службе вуза.

Нелюбов исполнял обязанности ректора с сентября 2024 года. До этого он ушел с поста вице-губернатора, где курировал социальный блок. В декабре 2025 года его кандидатуру на конференции работников и обучающихся НГПУ поддержали почти 70% делегатов.

За плечами нового ректора — богатый педагогический и управленческий опыт. Он работал учителем, директором школ, занимал пост замглавы отдела образования мэрии Новосибирска, был вице-мэром по социальным вопросам. Позже возглавил региональное министерство образования, науки и инновационной политики, откуда перешел в кресло заместителя губернатора.

ИА Сибинформ