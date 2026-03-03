Бывший вице-губернатор Сергей Нелюбов официально стал ректором НГПУ

Сергей Нелюбов, бывший заместитель губернатора Новосибирской области, официально утвержден ректором Новосибирского государственного педагогического университета. Приказ подписал министр просвещения РФ Сергей Кравцов 26 февраля, в должность Нелюбов вступил 3 марта, сообщили в пресс-службе вуза.
Нелюбов исполнял обязанности ректора с сентября 2024 года. До этого он ушел с поста вице-губернатора, где курировал социальный блок. В декабре 2025 года его кандидатуру на конференции работников и обучающихся НГПУ поддержали почти 70% делегатов.
За плечами нового ректора — богатый педагогический и управленческий опыт. Он работал учителем, директором школ, занимал пост замглавы отдела образования мэрии Новосибирска, был вице-мэром по социальным вопросам. Позже возглавил региональное министерство образования, науки и инновационной политики, откуда перешел в кресло заместителя губернатора.
ИА Сибинформ