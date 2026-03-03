Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцы прошли «адскую колесницу» и остались в шоу «Титаны. Битва сезонов»

Земфира Алиева справилась легко, а Роману Власову пришлось бороться до последнего.

Источник: Комсомольская правда

В новом выпуске шоу «Титаны. Битва сезонов» двое новосибирцев — Роман Власов и Земфира Алиева — прошли одно из самых сложных испытаний. Земфира получила пропуск в следующий этап, а Роману пришлось сражаться за место в дополнительном раунде. Об этом сообщает пресс-служба ТНТ.

Участникам предложили испытание под названием «адская колесница»: нужно было преодолеть максимум 12-метровых отрезков на двухколесной системе для рук и одноколесной для ног. Земфира Алиева справилась уверенно.

Роман Власов прошел 10 кругов, но руки забились, и он уступил сопернику. Ему пришлось участвовать в испытании на выбывание: нужно было удержаться между двумя стенами, не касаясь пола. Новосибирец справился и остался в проекте.