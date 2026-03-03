Новосибирцы прошли «адскую колесницу» и остались в шоу «Титаны. Битва сезонов»

В новом выпуске шоу «Титаны. Битва сезонов» двое новосибирцев — Роман Власов и Земфира Алиева — прошли одно из самых сложных испытаний. Земфира получила пропуск в следующий этап, а Роману пришлось сражаться за место в дополнительном раунде. Об этом сообщает пресс-служба ТНТ.
Участникам предложили испытание под названием «адская колесница»: нужно было преодолеть максимум 12-метровых отрезков на двухколесной системе для рук и одноколесной для ног. Земфира Алиева справилась уверенно.
Роман Власов прошел 10 кругов, но руки забились, и он уступил сопернику. Ему пришлось участвовать в испытании на выбывание: нужно было удержаться между двумя стенами, не касаясь пола. Новосибирец справился и остался в проекте.