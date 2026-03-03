Сенатор: Трамвай в Калининграде ездит по камням, уложенным при царе Горохе, стыдоба!

Состояние трамвайной инфраструктуры в Калининграде оставляет желать лучшего, необходимо развивать сопутствующую инфраструктуру. Такую оценку дал председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, выступая на Днях Калининградской области во вторник, 3 марта.
«В Калининграде был трамвай. Сейчас его нет. Я проехал на этом трамвае от начала до конца. Он ездит уже не по рельсам, а по земле, по камням, которые там уложены были при царе Горохе. Стыдоба. А вокруг же другие страны, они пальцем показывают», — заявил Артамонов.
Председатель комитета отметил, что региону будет выделено порядка 10 миллиардов рублей из федерального бюджета на развитие трамвайной сети.
«Сейчас идёт подготовка проектно-сметной документации. Пять будет этапов реконструкции всего этого трамвайного хозяйства, включая депо», — заключил Артамонов.
Власти города назвали трамвайную инфраструктуру в Калининграде «депрессивной». Надежда на развитие появилось после того, как на проблему обратили внимание в федеральном центре.