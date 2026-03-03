Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенатор: Трамвай в Калининграде ездит по камням, уложенным при царе Горохе, стыдоба!

На развитие инфраструктуры выделят 10 млрд рублей.

Источник: Клопс.ru

Состояние трамвайной инфраструктуры в Калининграде оставляет желать лучшего, необходимо развивать сопутствующую инфраструктуру. Такую оценку дал председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, выступая на Днях Калининградской области во вторник, 3 марта.

«В Калининграде был трамвай. Сейчас его нет. Я проехал на этом трамвае от начала до конца. Он ездит уже не по рельсам, а по земле, по камням, которые там уложены были при царе Горохе. Стыдоба. А вокруг же другие страны, они пальцем показывают», — заявил Артамонов.

Председатель комитета отметил, что региону будет выделено порядка 10 миллиардов рублей из федерального бюджета на развитие трамвайной сети.

«Сейчас идёт подготовка проектно-сметной документации. Пять будет этапов реконструкции всего этого трамвайного хозяйства, включая депо», — заключил Артамонов.

Власти города назвали трамвайную инфраструктуру в Калининграде «депрессивной». Надежда на развитие появилось после того, как на проблему обратили внимание в федеральном центре.