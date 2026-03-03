Сенатор: Трамвай в Калининграде ездит по камням, уложенным при царе Горохе, стыдоба!

«В Калининграде был трамвай. Сейчас его нет. Я проехал на этом трамвае от начала до конца. Он ездит уже не по рельсам, а по земле, по камням, которые там уложены были при царе Горохе. Стыдоба. А вокруг же другие страны, они пальцем показывают», — заявил Артамонов.