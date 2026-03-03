В омских автобусах начали напоминать пассажирам о сохранении здоровья

«Общественный транспорт — это своего рода кровеносная система города. Ежедневно им пользуются сотни тысяч омичей. Инфаркт и инсульт — острые состояния, при которых каждая минута на счету. Знание первых признаков этих заболеваний поможет человеку не растеряться и тем самым спасти чью-то жизнь. Социальная реклама — не просто информация, а инструмент для принятия быстрых и правильных решений в критической ситуации», — рассказала главврач областного Центра общественного здоровья и медпрофилактики Наталия Резанова.