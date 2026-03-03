Москва
В омских автобусах начали напоминать пассажирам о сохранении здоровья

Красный и фиолетовый транспорт напоминают пассажирам о симптомах инсульта и важности диспансеризации.

Источник: Комсомольская правда

С 1 марта на улицы Омска вышли брендированные автобусы, привлекающие внимание горожан к вопросам сохранения здоровья. Красные машины рассказывают о первых признаках инсульта и правилах оказания помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях. Фиолетовые — о важности профилактики онкологии и диспансеризации, сообщил минздрав региона 3 марта.

«Общественный транспорт — это своего рода кровеносная система города. Ежедневно им пользуются сотни тысяч омичей. Инфаркт и инсульт — острые состояния, при которых каждая минута на счету. Знание первых признаков этих заболеваний поможет человеку не растеряться и тем самым спасти чью-то жизнь. Социальная реклама — не просто информация, а инструмент для принятия быстрых и правильных решений в критической ситуации», — рассказала главврач областного Центра общественного здоровья и медпрофилактики Наталия Резанова.

На видеоэкранах в автобусах «Пассажирского предприятия № 8», троллейбусах и трамваях «Электрического транспорта» теперь показывают клипы о правильном образе жизни. Также включат аудиоролики «Симптомы инфаркта» и «Симптомы инсульта».

Фото: Алина Брицкая / предоставлено пресс-службой министерства здравоохранения Омской области.

Специалисты центра напоминают о существовании Центров здоровья, где можно получить персональные рекомендации и индивидуальный план по ЗОЖ. Акцию проводят в рамках региональных проектов «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями» и «Здоровье для каждого» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее мы писали, что омский офтальмолог связал здоровье глаз с сильным иммунитетом.

