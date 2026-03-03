Минздрав предупреждает: клещи пробуждаются в Приморье

В 2025 году в течение всего эпидемического сезона по инфекциям, передающимся клещами, к медикам обратился 6981 человек, обнаруживший на себе паразита. Это в пределах средних многолетних показателей. 5183 клеща были сданы на экспресс-исследование, и в 18 случаях обнаружили антиген вируса клещевого энцефалита. Заболели энцефалитом восемь человек — жители Владивостока, Надеждинского, Чугуевского и Пожарского округов. Ещё 70 человек по краю подхватили от клещей болезнь Лайма (иксодовый клещевой боррелиоз), 124 человека — риккетсиоз.