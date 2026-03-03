Минздрав предупреждает: клещи пробуждаются в Приморье

Клещи становятся активными при прогреве воздуха до температуры более +5 °C. В части муниципалитетов Приморья такие отметки уже достигались, март 2026 года по предварительному долгосрочному прогнозу Примгидромета ожидается теплее нормы.
Приморцам напоминают о возможности вакцинации от клещевого энцефалита. Прививки делают как взрослым, так и детям. Среди детей в группе риска находятся ребята, ведущие активный образ жизни, — спортсмены, занимающиеся спортивным ориентированием и туризмом, а также дети, которые часто ходят в походы и вообще бывают на природе.
Взрослые из группы риска — это работники, чья профессиональная деятельность связана с пребыванием в природных очагах инфекции (охотоведы, работники лесозаготовительной отрасли
Сделать прививку можно в поликлинике по месту прикрепления. Курс включает две дозы с интервалом от одного до семи месяцев и ревакцинацию через год, далее — раз в три года. Есть и ускоренная схема — от 14 дней между прививками.
В 2025 году в течение всего эпидемического сезона по инфекциям, передающимся клещами, к медикам обратился 6981 человек, обнаруживший на себе паразита. Это в пределах средних многолетних показателей. 5183 клеща были сданы на экспресс-исследование, и в 18 случаях обнаружили антиген вируса клещевого энцефалита. Заболели энцефалитом восемь человек — жители Владивостока, Надеждинского, Чугуевского и Пожарского округов. Ещё 70 человек по краю подхватили от клещей болезнь Лайма (иксодовый клещевой боррелиоз), 124 человека — риккетсиоз.