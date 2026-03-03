Сирены включат на дамбе Петербурга для проверки системы оповещения 4 марта

Завтра, 4 марта, в рамках комплексной проверки готовности региональной системы оповещения населения на дамбе Петербурга включат сирены. Профилактическое мероприятие будут проводить с 10:30 до 10:50. Об этом автомобилистов предупредили в пресс-службе Дирекции комплекса защитных сооружений города.
— Для проверки задействуют систему ГГС (громко-говорящей связи), расположенной на морском участке КАД Петербурга. Там запустят средства оповещения с передачей проверочных сигналов и информации, — говорится в сообщении.
В Дирекции комплекса защитных сооружений города добавили, что профилактика необходима для обеспечения надежности и постоянной готовности системы к действиям по предназначению. К слову, сирены 4 марта также завоют на территории Петербурга и Ленинградской области.
