Лукашенко проводит 3 марта кадровый день, в который будут назначены 25 чиновников

Лукашенко проводит кадровый день, в который будут назначены 25 чиновников.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет кадровый день во вторник, 3 марта. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, 3 марта во Дворце Независимости состоится кадровый день. Сообщается, что на новые должности, которые будут согласовываться президентом Беларуси, претендуют двадцать пять человек.

Еще Александр Лукашенко назвал народ, который отстоял право на свободу, язык и самобытность.

Накануне еще белорусский президент сказал, от чего критически важно избавиться Беларуси и России.

