Лукашенко проводит 3 марта кадровый день, в который будут назначены 25 чиновников

Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет кадровый день во вторник, 3 марта. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, 3 марта во Дворце Независимости состоится кадровый день. Сообщается, что на новые должности, которые будут согласовываться президентом Беларуси, претендуют двадцать пять человек.
