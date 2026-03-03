Москва
С наценкой в 59 миллионов владелец омского ДК «Шинник» вновь продает его

Ранее его начинали продавать весной 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В конце февраля портале «Авито» появилось предложение о продаже здания бывшего ДК «Шинник» на улице Будеркина в Омске. Продавец назвал его цену в 240 млн рублей.

Ранее весной 2025 года объект уже выставляли на продажу, но по более низкой цене, чем сейчас, примерно в 181 млн рублей. С 2023 года здание приобрел бизнесмен Вадим Заянчковский, он планировал открыть там медицинский центр «Доброе дело». Но проект не был реализован.

В нынешнем объявлении озвучено: совокупная площадь ДК около 6,15 тыс. кв. м, 4 больших помещения, где есть холл, фойе, кинозал и спортзал, три этажа офисных помещений. Есть и уточнение про низкую цену внутренних коммуникаций. Также здание имеет открытую парковку с двумя въездами.

Помимо продажи возможен вариант и аренды на длительный срок.

Напомним, здание бывшего ДК его изначальный владелец, «Омскшина», пытался продать в частные руки и раньше, с 2010-х годов.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омске за 120 млн рублей выставили на продажу склад.