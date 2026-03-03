Москва
В Омской области пьяный водитель перевозил 20 тонн колбасы

Госавтоинспекторы остановили нарушителя на трассе Тюмень-Омск, результаты освидетельствования показали превышение допустимой нормы алкоголя.

Источник: Om1 Омск

На 586-м километре автодороги Тюмень-Омск сотрудники Госавтоинспекции остановили грузовой автомобиль DAF, который перевозил около 20 тонн колбасных изделий из Екатеринбурга в Новосибирск.

При проверке документов инспекторы заметили резкий запах алкоголя от водителя. Мужчина 1979 года рождения был предложен пройти освидетельствование, результаты которого подтвердили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения — показатель алкотестора составил 0,619 мг/л.

В отношении водителя составлен административный материал, также наказание грозит и индивидуальному предпринимателю — собственнику большегруза. Грузовой автомобиль был помещён на специализированную стоянку.