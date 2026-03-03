В Омской области пьяный водитель перевозил 20 тонн колбасы

При проверке документов инспекторы заметили резкий запах алкоголя от водителя. Мужчина 1979 года рождения был предложен пройти освидетельствование, результаты которого подтвердили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения — показатель алкотестора составил 0,619 мг/л.