324 поселения Воронежской области могут подвергнуться затоплению из-за половодья

В Воронежской области официально определили границы территорий, которые могут уйти под воду во время паводка в 2026 году. В список вошли 324 населенных пункта, а также обширные незаселенные площади. Эксперты министерства природных ресурсов и МЧС завершили работу по установлению четких координат опасных зон, чтобы заранее спланировать защиту жилых домов и инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба правительства области 3 марта.
Наибольшая концентрация населенных пунктов, подверженных затоплению, выявлена в пяти районах области. Лидером по количеству опасных участков стал Рамонский район (38 поселений), за ним следуют Богучарский (29), Лискинский (26), Новоусманский (24) и Павловский (21).
Самые масштабные разливы прогнозируются в Рамонском и Новоусманском районах — там под водой могут оказаться территории общей площадью более 150 квадратных километров.
Параллельно с картами затоплений специалисты проверили состояние гидротехнических сооружений (ГТС). Из 84 потенциально опасных объектов особого внимания потребовали плотины в Таловском (16), Панинском (8), Аннинском и Эртильском районах (по 6). В ходе февральских рейдов в Богучарском, Верхнемамонском и Грибановском районах владельцам восьми ГТС уже выданы предписания: понизить уровень воды в прудах и расчистить откосы от кустарников.
Власти добавили, что ведут строгий учет жилых домов, построенных в низинах без защитных дамб, и через суд освобождаются береговые линии, незаконно занятые частными постройками.