324 поселения Воронежской области могут подвергнуться затоплению из-за половодья

В Воронежской области официально определили границы территорий, которые могут уйти под воду во время паводка в 2026 году. В список вошли 324 населенных пункта, а также обширные незаселенные площади. Эксперты министерства природных ресурсов и МЧС завершили работу по установлению четких координат опасных зон, чтобы заранее спланировать защиту жилых домов и инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба правительства области 3 марта.