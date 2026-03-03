Приморские школьники будут сдавать обязательный экзамен по истории

Устный экзамен по истории введут для учащихся девятых классов в России и, в том числе, в Приморье. Он станет допуском к основному государственному экзамену (ОГЭ). Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению.
«Принято решение о введении устного экзамена по истории в девятых классах перед основным государственным экзаменом. Он будет введен с 2027/2028 учебного года», — сказал Кравцов на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению. […] Учебный план будет введен с 2027—2028 учебного года", — заявил Сергей Кравцов.
По его словам, экзамен покажет, как размышляет школьник. План подготовки учителей и школьников к нововведениям, по его словам, уже есть.
