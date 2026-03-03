Приморские школьники будут сдавать обязательный экзамен по истории

Ранее ИА PrimaMedia писало, что обществознание вновь стало самым популярным предметом по выбору у приморских выпускников, сдающих ЕГЭ. Заявления на этот экзамен подали 3823 участника, что составляет 41% от всех зарегистрировавшихся на итоговую аттестацию. Всего в этом году сдавать ЕГЭ планируют 9371 человек.