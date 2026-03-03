Подсчитано, во сколько россиянам обойдется содержание автомобиля

По словам эксперта, наиболее заметный рост в 2026 году демонстрируют расходы на запчасти и сервисное обслуживание — это связано с изменением логистики, сменой поставщиков и высокой долей импортных комплектующих. Он также отметил, что одновременно увеличиваются страховые взносы, особенно по КАСКО, поскольку стоимость ремонта автомобилей растет. Подчеркивается, что цены на топливо показывают более умеренную динамику, однако при больших пробегах это тоже ощутимо отражается на общей стоимости.