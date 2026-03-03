Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские школьники будут сдавать новый устный экзамен

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости Крым. В новом учебном году в российских школах введут устный экзамен по истории для учащихся 9 классов. Как заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению, это нововведение не отменяет основной государственный экзамен.

«Принято решение о введении устного экзамена по истории в 9 классах перед основным государственным экзаменом. Он будет введен с 2027/2028 учебного года», — цитирует Кравцова РИА Новости.

По словам министра, план подготовки учителей и школьников к проведению такого испытания уже разработан.

В Минпросвещения РФ ранее одобрили федеральный проект нового образовательного стандарта для старшеклассников. Основные изменения касаются трех ключевых аспектов: обновления содержания по ряду предметов, материально-технического обеспечения и профильного обучения.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше