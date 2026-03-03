Российские школьники будут сдавать новый устный экзамен

«Принято решение о введении устного экзамена по истории в 9 классах перед основным государственным экзаменом. Он будет введен с 2027/2028 учебного года», — цитирует Кравцова РИА Новости.
По словам министра, план подготовки учителей и школьников к проведению такого испытания уже разработан.
В Минпросвещения РФ ранее одобрили федеральный проект нового образовательного стандарта для старшеклассников. Основные изменения касаются трех ключевых аспектов: обновления содержания по ряду предметов, материально-технического обеспечения и профильного обучения.