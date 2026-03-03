В Новосибирской области патрульные службы помогли более 150 водителям

Кроме того, за февраль мобильные пункты обогрева пришли на помощь 12 водителям. Три случая произошли в Ордынском районе, по два — в Карасукском, Тогучинском, Кочковском районах, по одному — в Новосибирском, Баганском, Краснозерском районах. Шести водителям понадобилась помощь из-за съезда в кювет. Еще у нескольких автомобилей были проблемы с охлаждающей жидкостью, перемерзанием топлива и прочие неисправности.