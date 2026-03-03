В Новосибирской области патрульные службы помогли более 150 водителям

За февраль патрульные службы пришли на выручку 150 водителям на дорогах Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства области Анатолий Костылевский, службы оказывают помощь водителям безвозмездно. Патрульные автомобили за месяц отработали сотни инцидентов: от мелких поломок до транспортировки авто.
Кроме того, за февраль мобильные пункты обогрева пришли на помощь 12 водителям. Три случая произошли в Ордынском районе, по два — в Карасукском, Тогучинском, Кочковском районах, по одному — в Новосибирском, Баганском, Краснозерском районах. Шести водителям понадобилась помощь из-за съезда в кювет. Еще у нескольких автомобилей были проблемы с охлаждающей жидкостью, перемерзанием топлива и прочие неисправности.
Например, на автомобильной дороге «Новосибирск — Кочки — Павлодар» сотрудники ТУАД заметили автобус на обочине. Внутри находились 11 пассажиров и 3 водителя. У транспортного средства перемерз двигатель. Поломку оперативно ликвидировали, автобус продолжил движение.
Всего за месяц сотрудники патруля отработали около 1240 ДТП.