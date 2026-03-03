«Ребенок плакал и боялся боли»: в Уфе 14-летней девочке потребовалась помощь спасателей

Сотрудники Управления гражданской защиты Уфы помогли подростку, который не мог самостоятельно снять металлическое кольцо. После посещения бассейна палец 14-летней девочки сильно опух, украшение застряло, ребенок плакал и боялся боли.
Спасатели аккуратно, без повреждений и боли срезали кольцо с помощью гравера. Помощь медиков не потребовалась.
В ведомстве призвали горожан не откладывать обращение за помощью в подобных ситуациях.
