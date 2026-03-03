Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ребенок плакал и боялся боли»: в Уфе 14-летней девочке потребовалась помощь спасателей

В Уфе спасли 14-летнюю девочку с распухшим от кольца пальцем.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Управления гражданской защиты Уфы помогли подростку, который не мог самостоятельно снять металлическое кольцо. После посещения бассейна палец 14-летней девочки сильно опух, украшение застряло, ребенок плакал и боялся боли.

Спасатели аккуратно, без повреждений и боли срезали кольцо с помощью гравера. Помощь медиков не потребовалась.

В ведомстве призвали горожан не откладывать обращение за помощью в подобных ситуациях.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.