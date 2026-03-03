В Омске изобрели косметику из дождевых червей

Омские ученые разработали натуральный косметический компонент на основе экстракта насекомых и целомической жидкости дождевых червей вида Eisenia foetida.
Исследователи планируют удовлетворить растущий спрос потребителей на натуральную косметику, свободную от синтетических веществ. Новый компонент станет альтернативой муцину улитки и растительным экстрактам из-за рубежа. Это особенно актуально в условиях санкций, затрудняющих импорт традиционных ингредиентов.
«Проект решает проблему дефицита доступных, возобновляемых источников биологически активных веществ», — отмечают в Омском политехе.
По словам ученых, дождевые черви являются устойчивым источником сырья для производства косметики. Они выращиваются на отходах производства, требуют минимальных затрат на воду и энергию и обладают полифункциональными свойствами.
«Целомическая жидкость содержит более 40 протеинов с цитолитическим, антиоксидантным, регенеративным и противовоспалительным действием, а также незаменимые аминокислоты и витамины, которые питают кожу, осветляют пигментные пятна, сужают поры, заживляют раны и замедляют старение», — рассказывает доцент кафедры ОмГТУ Светлана Чачина.
Суперфуд из дождевых червей для кожи обладает увлажняющим, омолаживающим, регенерирующим и антибактериальным эффектом. А еще, в отличие от синтетических аналогов, он гипоаллергенен и экономически выгоден.
Новый компонент можно интегрировать в кремы, гели, сыворотки и маски и другие уходовые продукты.