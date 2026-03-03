Москва
Концерты комика Щербакова в России пропали из афиш

РИА Новости: концерты комика Щербакова в России пропали из афиш.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Концерты комика Алексея Щербакова пропали из афиш, билеты приобрести невозможно, выяснил корреспондент РИА Новости.

На официальном сайте комика есть лишь одно выступление, запланированное на 8 января 2027 года в Твери. Однако даже на этот концерт невозможно приобрести билеты.

«Больше нет!» — говорится во всплывающем сообщении в разделе афиши при попытке выбрать другие выступления.

Исходя из данных сервиса «Яндекс. Афиша», у Щербакова должны были пройти концерты 2 апреля в столичном концертном зале «Москва» и 8 октября в доме культуры Обнинска. Выступления до сих пор числятся в списке концертов комика, но приобрести билеты невозможно.

Алексей Щербаков — комик, юморист и видеоблогер. Родился 15 декабря 1988 года в Зеленограде. Известен как резидент YouTube-канала LabelCom и участник различных шоу. Позднее стал основным резидентом шоу Stand Up на телеканале ТНТ.

Кроме того, Щербаков является одним из основных участников шоу «Что было дальше?» вместе с Нурланом Сабуровым, Тамби Масаевым, Ильей Макаровым и Эмиром Кашоковым.

В конце января Сабурову запретили въезд в Россию на полвека, в феврале он вернулся на родину в Казахстан. Комитет национальной безопасности Казахстана ранее объявил о начале проверки в отношении Сабурова, при этом конкретная статья, по которой она проводится, до окончания мероприятий не уточнялась.