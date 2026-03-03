Застрявшие в ОАЭ известные омички рассказали о ситуации в аэропорту

Виолетта Шарипзянова, в свою очередь, рассказала, что ей с еще двумя девушками удалось зарегистрироваться на вечерний рейс в Казань. Там, как она рассказывала ранее в соцсетях, находятся дети. Однако жена капитана омского «Авангарда» попросила сделать обмен в другой город, получила разрешение, но возникла новая проблема. По словам Шарипзяновой, ей дали неправильный посадочный талон, оплатив который, она не может оплатить свой, так как этого не дает сделать система. Разрешения ситуации Виолетте Шарипзяновой, находящейся, к слову, в положении, пришлось ждать буквально сидя на полу. При этом она отметила, что так же ожидают какого-либо решения многие другие люди, находящиеся в аэропорту.