Застрявшие в ОАЭ известные омички рассказали о ситуации в аэропорту

Судя по постам девушек, обе пока так и не смогли улететь из страны, куда прибыли на отдых.
Так, Лана Некрасова во вторник, 3 марта 2026 года, сообщила о «бешеных людях» в аэропорту, которые толкаются и лезут без очереди. Улететь в Екатеринбург омичке не удалось.
"Из плохого, мы приехали в 03:00 ночи, простояли очередь и нам не хватило места прям на регистрации. Бешеные люди начали толкаться и пролезать вперед очереди. Самолет до ЕКБ улетел без нас, с теми, у кого вылет был 2−3.
Ладно! Нас продержали 5 часов (претензия не к Дубаю и аэропорту, а к туроператору — зачем всех людей привозить скопом, если знаете, что мест на самолет ограниченное число).
Мы сидели, стояли, лежали, нам говорили — дайте паспорта, вот обратно вам паспорта, встаньте в очередь, идите садитесь. Определенности не было вообще!
В итоге, после 5 часов оператор сообщил, что идите на регистрацию. Мы все сдали обрадовались, потом говорят самолет будет только в 8 вечера, вас отвезут в отель. Регистрацию проходим, говорят — нет, в отель не отвезем (видимо, дорого) идите в зону ожидания. 12 часов мы в зоне ожидания…", — Лана Некрасова.
Виолетта Шарипзянова, в свою очередь, рассказала, что ей с еще двумя девушками удалось зарегистрироваться на вечерний рейс в Казань. Там, как она рассказывала ранее в соцсетях, находятся дети. Однако жена капитана омского «Авангарда» попросила сделать обмен в другой город, получила разрешение, но возникла новая проблема. По словам Шарипзяновой, ей дали неправильный посадочный талон, оплатив который, она не может оплатить свой, так как этого не дает сделать система. Разрешения ситуации Виолетте Шарипзяновой, находящейся, к слову, в положении, пришлось ждать буквально сидя на полу. При этом она отметила, что так же ожидают какого-либо решения многие другие люди, находящиеся в аэропорту.