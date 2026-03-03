Омск готовится к паводку

— Например, в Нефтяниках мы зарегистрировали подъем грунтовых вод с трех до одного метра от поверхности, и похожая ситуация наблюдается в других контрольных скважинах как в пределах города, так и за городской чертой. В среднем уровень поднялся на 0,5−0,6 метра. В условиях, когда грунт уже перенасыщен, он может не принять большой объем воды. Коэффициент пористости позволяет впитаться лишь около 10 сантиметрам осадков. А это значит, что емкостные запасы почвы не велики и коммунальным службам придется работать в усиленном режиме, — пояснил Медведков.