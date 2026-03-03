Омск готовится к паводку

Воды в снеге мало, но грунт хорошо промерз.
Паводковая обстановка весной во многом зависит от того, какой была зима. По словам начальника ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталии Криворучко, основополагающую роль играют два фактора: количество воды в снеге и уровень промерзания грунта — чем глубже он промерз, тем хуже будет впитывать влагу.
— На данный момент высота снежного покрова в Омске составляет 120 мм. Это больше, чем в прошлом году — 117% от нормы. Зато запасов воды в снеге 70 мм меньше нормы и на 19 мм меньше, чем в прошлом году, — сообщила Наталия Криворучко.
А вот почва из-за нескольких периодов сильных морозов промерзла глубже, чем прошлой зимой — по городу Омску до 60 см.
Фактическая весна с плюсовыми температурами и талыми ручьями, как обычно, начнется позже календарной. Но точно спрогнозировать, какой она будет, синоптики пока не берутся, для этого необходимо получить прогноз на март. Предварительно, первые дни марта еще будут холодными.
Как рассказала Наталия Криворучко, по данным многолетних наблюдений, период снеготаянья в Омске начинается с 18 марта и заканчивается во второй половине апреля. Однако в последнее время сроки часто сдвигаются на более ранние. Например, в прошлом году снег в Омске начал таять уже 13 марта и раньше обычного времени сошел.
Рекордно высокий уровень грунтовых вод.
По оценке заместителя генерального директора по производству АО «Омская геологоразведочная экспедиция» Кирилла Медведкова, предстоящая весна стает настоящим вызовом для коммунальных служб. Геологи, в чьем ведении находятся контрольные скважины, фиксируют рекордно высокий за последние десять лет уровень подъема грунтовых вод.
— Например, в Нефтяниках мы зарегистрировали подъем грунтовых вод с трех до одного метра от поверхности, и похожая ситуация наблюдается в других контрольных скважинах как в пределах города, так и за городской чертой. В среднем уровень поднялся на 0,5−0,6 метра. В условиях, когда грунт уже перенасыщен, он может не принять большой объем воды. Коэффициент пористости позволяет впитаться лишь около 10 сантиметрам осадков. А это значит, что емкостные запасы почвы не велики и коммунальным службам придется работать в усиленном режиме, — пояснил Медведков.
Превентивная мера — вывоз снега.
К весеннему вызову городские службы готовятся в усиленном режиме. Одна из самых действенных контрмер — вывоз снега с омский улиц на специальные снежные полигоны.
— На сегодняшний день с омских улиц уже вывезено более 500 тысяч кубометров снега, и эта работа продолжается, — рассказала начальник отдела благоустройства департамента городского хозяйства администрации города Омска Наталья Гребенщикова. — Ежедневно, включая выходные, на уборке городских улиц задействовано 240−250 единиц техники и порядка 300 специалистов БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» города Омска".
Именно силами УДХБ с городских улиц на специальные полигоны вывезена основная масса снега. Однако, как напомнил директор департамента контроля мэрии Марк Рогозин, УДХБ в ответе за содержание и уборку лишь общественных территорий.
Помимо УДХБ, ответственность за уборку и вывоз снега лежит и на хозяйствующих субъектах — управляющих компаниях и собственниках зданий, предпринимателях. Напомним, что последние должны содержать 20-метровую прилегающую территорию.
Что касается управляющих компаний, они отвечают за содержание придомовой территории в границах сформированного участка.
— Напомню, что в случае, если земельный участок вокруг дома не сформирован, то УК несут ответственность за содержание территории в пределах пяти метров от дома высотой до четырех этажей, и в пределах десяти метров от дома выше четырех этажей, — Марк Рогозин.
За тем, как хозяйствующие субъекты исполняют свои обязанности, следят специалисты департамента контроля. В Омске проводятся ежедневные рейдовые мероприятия, в ходе которых выявляют нарушителей правил зимнего содержания территорий. Штраф составляет 20 тысяч рублей.
По словам Марка Рогозина, также планируются совместные контрольные мероприятия с прокуратурой. Их проведут в отношении тех хозяйствующих субъектов, которые ранее были замечены в систематических нарушениях в части уборки снега и наледи.
Определено около 400 мест потенциального подтопления.
Для борьбы с последствиями весеннего половодья в Омске создана городская противопаводковая комиссия. Все превентивные мероприятия согласованы, исполнение поставлено на контроль.
— В зоне особого внимания — 399 мест потенциального подтопления, которые были определены в Омске по результатам многолетних наблюдений. Оттуда снег вывозится в первую очередь. На данный момент 149 таких территорий уже очищены от снежных масс, — рассказала начальник отдела благоустройства департамента городского хозяйства администрации города Омска Наталья Гребенщикова.
Такие участки есть в каждом округе. К примеру, в Кировском это автомобильная дорога от улицы Енисейской до улицы Конева, улица 60 лет Победы и Ленинградская развязка вблизи аэропорта. В Ленинском — участки улиц по 6-й Станционной, Машиностроительной, туннель под виадуком на улице Серова, территория частного сектора в районе озера Моховое.
В Октябрьском административном округе подтоплению подвержены участки Окружной дороги, улицы 5-й Кордной, улицы 4-й Железнодорожной. В Советском — участки улиц Бородина, Менделеева, Малиновского, Лаптева, Новоалександровская, поселок Береговой. В Центральном административном округе в зоне особого внимания участки улиц Завертяева, Красный Пахарь, а также Красноярского тракта.
Многие такие места находятся в зоне ИЖС. Сделать все, чтобы не допустить подтопления, — это общая задача. Жителям необходимо включиться в работу по вывести снега и своевременно прочистить водопропускные канавы на своих территориях.
Со своей стороны, городские службы подготовили к противопаводковым мероприятиям 241 единицу спецтехники, закупили шанцевый инструмент, песок и мешки. Также заключены договоры на привлечение дополнительной водооткачивающей техники.
К наступлению активного периода снеготаянья специалисты УДХБ промоют дождеприемные колодцы, ливневку и водопропускные трубы, чтобы не допустить подтопления.
Важно!
Куда звонить в случае подтопления.
В администрации города напомнили, что в случае подтоплений дорог и общественных территорий следует обращаться в ответственные службы административных округов (звонки принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.45): КАО — 55−14−86; ЛАО −41−52−01; ОАО — 32−21−26; САО — 24−45−65; ЦАО — 25−03−43. Также можно круглосуточно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу администрации города: (3812)78−78−78.