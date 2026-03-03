Москва
Ученые НГТУ НЭТИ улучшили устройство для ориентации незрячих

Электронный ассистент «Барьер Трек» научился распознавать поребрики, работать в любую погоду и заряжаться раз в неделю.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске представили обновленную версию устройства для помощи незрячим людям — «Барьер Трек». Дальность распознавания препятствий выросла до 8 метров, а аккумулятора хватает на неделю. Об этом сообщает пресс-служба НГТУ НЭТИ.

Разработка ученых НГТУ НЭТИ позволяет ориентироваться на местности даже в сложных погодных условиях. Устройство оснащено четырьмя датчиками, которые смотрят вниз, вверх и вперед. Новый разностный метод помогает уверенно определять поребрики высотой более 10 см.

Емкость аккумулятора увеличили в пять раз — до 5000 mAh, зарядка через Type-C требуется раз в неделю. Система также стала устойчива к яркому зимнему солнцу, с которым не справлялись предыдущие сенсоры.

Серийное производство планируют запустить на базе вуза с участием студентов.