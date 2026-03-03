Новорожденного в Крыму назвали Легендой

ЗАГС Крыма подвел итоги прошедших недель и сообщил о самых необычных и популярных именах, которые получили новорожденные. Так, наиболее редкими оказались имена Злат и Легенда, тогда как Александр и Мария стали самыми распространенными.
Также среди редких имен встречались: Месроп, Харди, Мирай, Гордей, Савватий, Эшреф, Леон, Амира, Сальма, Асилия, Эсма, Агата, Мелия и Ханифа.
Среди распространенных: Михаил, Владимир, Андрей, Даниил, Дмитрий, Руслан, Эдем, Иван, София, Мия, Аделина, Ясмина, Ярослава, Александра, Анна и Ксения.
