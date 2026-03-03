Это жаргонное слово можно использовать в сочинениях ЕГЭ. Вы удивитесь

«Конечно, слово “хайп” использовать в сочинении ЕГЭ не нужно — если только в предложенном тексте не говорится о проблеме новых заимствований или о сленге. Слово, пришедшее к нам из английского языка (с английского hype — ажиотаж — РБК Life), прошло разные этапы ассимиляции и активно используется в современной русской речи, преимущественно в медиадискурсе», — заявила Козловская.