Это жаргонное слово можно использовать в сочинениях ЕГЭ. Вы удивитесь

Жаргонные слова, например «хайп», можно использовать в сочинениях по русскому языку на ЕГЭ в исключительных случаях. Речь идет о ситуациях, когда темой текста является проблема заимствований или сленг, сообщила ТАСС заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена профессор Наталия Козловская.
«Конечно, слово “хайп” использовать в сочинении ЕГЭ не нужно — если только в предложенном тексте не говорится о проблеме новых заимствований или о сленге. Слово, пришедшее к нам из английского языка (с английского hype — ажиотаж — РБК Life), прошло разные этапы ассимиляции и активно используется в современной русской речи, преимущественно в медиадискурсе», — заявила Козловская.
В электронном неологическом ресурсе Института лингвистических исследований РАН слово «хайп» представлено в значении «шумиха, искусственно создаваемый ажиотаж», объяснила эксперта. Она добавила, что у него есть много производных: «антихайп», «хайпить», «хайпиться», «хайполов», а во время пандемии 2020 года появился даже «гречкохайп». Так называли покупательский ажиотаж на гречневую крупу.
Однако эксперт подчеркнула, что слово «хайп» воспринимается как разговорное и жаргонное. В связи с этим его использование в сочинении будет считаться речевой ошибкой.
Какие слова запретили на ЕГЭ
Ранее стало известно, что слова «ок» и «окей» запретили использовать в сочинение ЕГЭ. Это связано с тем, что оба слова используются в диалоге, в то время как задание подразумевает монолог.
Слово «окей» может применяться для выражения согласия и в качестве сказуемого. В обоих случаях у него есть русские аналоги «да» и «хорошо», которые можно использовать.