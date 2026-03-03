Эксперт назвала отрасли, где сохранится удаленная работа

Ганькина считает, что это вопрос привычки и навыков управления, а не необходимости, так как в тех компаниях, которые за время пандемии выстроили прозрачную систему работы и отчетности, необходимости уходить от удаленки нет. По ее словам, наиболее эффективным остается гибридный формат, потому что он позволяет сотрудникам не уставать от ежедневной езды в офис и работать из дома, но при этом они поддерживают классический рабочий ритм во время офисных дней.