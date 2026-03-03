Пропавших после выезда за мясом супругов нашли мертвыми в Актобе: что решил суд

По данным пресс-службы Актюбинского областного суда, 20 ноября 2025 года мужчина, находясь за рулем автомобиля, ехал по Богословской трассе вместе с супругой.
В ходе поездки между ними произошла ссора. Как установлено в суде, мужчина остановил машину, взял кухонный нож и пересел на заднее сиденье к жене.
Он повалил ее лицом вниз и, удерживая ее спину левой ногой, нанес множественные ранения в область шеи.
От полученных травм супруга скончалась на месте.
После этого мужчина свел счеты с жизнью.
У супругов остались пятеро детей.
Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст. 99 УК РК (Убийство).
Однако в связи со смертью обвиняемого его адвокат ходатайствовал о прекращении производства по делу.
Прокурор его поддержал.
Суд прекратил уголовное преследование на основании ст. 35 УПК РК в связи со смертью подозреваемого.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.