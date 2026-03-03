Омичей предупредили о сиренах 4 марта

В Омске завтра, 4 марта, пройдет плановая проверка систем оповещения населения. Об этом сообщили в департаменте общественной безопасности администрации города.
С 10:35 до 10:45 на улицах включат сирены. Одновременно сигнал и информация по безопасности будут переданы в эфире телеканалов. В мэрии подчеркнули, что проверка носит плановый характер, и призвали омичей сохранять спокойствие.
Услышав сигналы сирен или увидев сообщения на экранах, не стоит беспокоиться — это запланированное тестирование. Такие проверки проводятся регулярно, чтобы обеспечить надежную работу системы оповещения в случае реальной чрезвычайной ситуации. Специалисты проверят готовность всех каналов передачи сигналов — от уличных сирен до телеэфира.